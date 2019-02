Torres vittoriosa a Trastevere

di SSN

Sei punti indue gare per la Torres che tornano dalla trasferta romana con il morale alle stelle e una classifica che fa meno paura. Vittoria del gruppo contro il roccioso Trastevere Calcio firmata al 42' del primo tempo da Massimo Camilli che trafigge Caruso con un siluro dalla distanza. Decisivo nella ripresa il rigore parato da Fabio Cancelli. In una gara importante per tutto l'ambiente rossoblù.