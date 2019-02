I risultati elettorali in tempo reale con un app

Dopo il successo alle elezioni regionali in Abruzzo, "Contavoti" aggiornata per la Sardegna. L’app innovativa aggiornata per le elezioni regionali in Sardegna. E'Disponibile per dispositivi Android. Ecco il link: https://play.google.com/store/apps/details?id=conta.obits.it Finalmente tutte le informazioni necessarie per scoprire i risultati elettorali in tempo reale sono a portata di smartphone, scaricando l’app dal funzionamento semplice ed intuitivo.L’app consente ai candidati di rilevare immediatamente i voti dei seggi.I rappresentanti di lista possono gestire tutto il team elettorale e comunicare ai partiti aggiornamenti affidabili dei dati selezionando il comune ed il seggio di riferimento in tempo reale.Ai cittadini tramite l’app è data l’opportunità di essere informati sull’andamento delle elezioni e di conoscere i risultati delle liste in modo semplice e finalmente trasparente.L’app innovativa Contavoti è un prodotto Obits, startup napoletana che ha come mission quella di rendere accessibile a tutti le nuove tecnologie informatiche.