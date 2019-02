Elezioni regionali, certificati persone fisicamente impedite e affette da infermità

In occasione delle elezioni regionali, Ats rilascia i certificati per le persone fisicamente impedite e quelle affette da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.



Le certificazioni sono rilasciate a Sassari in via Rizzeddu 21/b, palazzina G; a Porto Torres in via Adelasia; a Ossi in via Sardegna 16/a; ad Alghero in via Enrico Costa 28; a Thiesi, Ittiri e Ozieri negli ospedlai del territorio; a Bono nell'ambulatorio di Igiene pubblica e a Benetutti nell'ambulatorio di Igiene pubblica di via Marconi. È possibile annotare sulla tessera elettorale l'eventuale permanenza del requisito per l'accompagnamento al voto. Domenica sarà possibile rivolgersi alla guardia medica soltanto se non sia stato possibile andare negli ambulatori durante la settimana.