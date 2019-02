Torna "Note di febbraio"

Torna in scena sabato 23 febbraio la rassegna corale “Note di Febbraio”, evento organizzato dall’Insieme Vocale Nova Euphonia e giunto alla seconda edizione, che si terrà quest’anno nel salone parrocchiale della Chiesa di San Pio X a Li Punti in Via Crovetti alle ore 17,30.

“Note di Febbraio” è una rassegna nata dall’idea di proporre agli spettatori la possibilità di spaziare in un unico evento tra più generi musicali, uniti dal comune denominatore della polifonia corale.

Quest’anno, oltre al coro sassarese specializzato in musica da cinema e diretto dal Maestro Luca Sirigu, saranno in scena anche la storica Corale “Vivaldi” di Sassari diretta dal Maestro Daniele Manca, il coro delle voci bianche dell’Associazione Corale “L. Canepa” diretto dal Maestro Salvatore Rizzu, e il coro sardo del Comune di Viddalba diretto dal Maestro Giovanni Puggioni. Quattro cori, quattro diversi modi di intendere la musicalità vocale d’insieme, che si offriranno agli spettatori per proporre un’esperienza musicale che spazierà dai brani classici alla musica tradizionale sarda, dalle armonie delle voci bianche alle famose melodie del pop e rock moderno.

Un’esperienza a tutto tondo completamente gratuita voluta dall’Insieme Vocale Nova Euphonia, che al termine dell’evento offrirà un buffet a tutti gli spettatori presenti.