Sassari, raddoppia il serbatoio di "Quota 340" a Serra Secca

Mercoledì sarà collegata la nuova camera di manovra. I lavori saranno eseguiti di sera, tra le 18 e le 22, quando potrebbero verificarsi temporanee interruzioni nelle zone servite. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.













Raddoppia il serbatoio al servizio di Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi. Nell’ambito del piano di efficientamento del servizio idrico nella città di Sassari, i tecnici di Abbanoa stanno completando un importante lavoro nel cosiddetto serbatoio “Quota 340” a Serra Secca dal quale dipende l’erogazione in diversi quartieri del centro abitato.Con un investimento di circa 100mila euro, il Gestore ha effettuato un intervento di manutenzione straordinaria per ammodernare le apparecchiature dell’impianto e attivare una seconda vasca che consentirà di aumentare la capienza dagli attuali 2600 metri cubi a ben 5200 metri cubi. Sono state sostituite anche le vecchie tubature in ingresso e in uscita dell’impianto con nuove condotte in acciaio zincato.