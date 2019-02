La Torres promuove l'iniziativa “Dona il sangue entri gratis alla Torres!”

C'è chi deve subire trasfusioni periodicamente o per importanti operazioni, c'è chi ha bisogno di sangue sempre, bambini e adulti. La nostra città può fare molto di più di poche sacche al giorno.



Invitiamo tutti ad andare a donare.



Noi lo faremo nei prossimi giorni, con i nostri atleti e il nostro staff ma contiamo anche su di voi, sui nostri tifosi e per voi questa settimana, in collaborazione con il personale del Centro Trasfusionale di via Montegrappa a Sassari, sarà valida la promozione “ Dona il sangue, entri gratis alla Torres!”



Se sei un tifoso rossoblù avrai diritto ad un ingresso gratuito allo stadio per la prossima gara di campionato Torres - Budoni del 24 febbraio, valida per la 10^ giornata di serie D, che si svolgerà alle 14:30 allo stadio Vanni Sanna.



Ecco come fare:

1 - Vai a donare

2 - Mandaci copia della ricevuta di donazione tramite messenger della pagina Facebook Torres Sassari o via mail all'indirizzo ufficiostampaseftorres@gmail.com

entro e non oltre le 15 di sabato 23 febbraio.

3 - Domenica potrai ritirare il tuo ingresso omaggio al botteghino di via Romita



Il Centro Trasfusionale via Monte Grappa a Sassari vi aspetta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13



Non aspettate che lo faccia qualcun altro.



Donare fa bene alla salute e vi aspettiamo allo stadio!