Vertenza latte, lo sfogo del presidente della Legacoop Claudio Atzori

"Anche oggi é stato assalito un camion di pastori, di una Cooperativa di pastori, che raccoglieva il latte dei suoi pastori, quelli che hanno saputo farsi l'impresa in Coopeeativa, nella CAO FORMAGGI, che ha pagato di più il Latte negli ultimi 10 anni, quella che è cresciuta aggregando altri pastori di tutta la Sardegna, quella che ha innovato l'azienda e i prodotti, vendendo e non svendendo formaggio in tutto il mondo, quella che oggi è un bell'esempio in Sardegna. Come la CAO anche altre Cooperative hanno saputo organizzarsi. I loro camion sono ancora oggi senza scorta, altri camion, di industriali viaggiano invece con la scorta, io dico giustamente, ma perché quelli della Cooperazione no???

Con questo accordo i pastori hanno insomma preso il ruolo che gli compete nella catena del valore.





Mi scuso per lo sfogo, ma in questo mese ed in questa settimana, in tutti i tavoli, il nostro obbiettivo era quello di far ripartire l'ascensore sociale dei pastori (oltre che il valore del prezzo del latte), dei soci di Cooperativa e di coloro che versano agli industriali, ci eravamo anche riusciti, si poteva anche perfezionare meglio, ma il sistema che si arricchisce su di loro, sta facendo di tutto perché questo non avvenga. É da avvoltoi raccontare in giro un altro accordo rispetto a quello discusso. Perderanno anche stavolta i pastori, ma noi combatteremo fino all'ultima ora utile, affinché questo non avvenga."