Corallo rosso, la giunta regionale detta regole sulla pesca

Regolamentata, per l’annualità 2019 la pesca del Corallo. La delibera approvata ieri tiene conto dei risultati della ricerca voluta per approfondire le conoscenze scientifiche e garantire il monitoraggio costante di una risorsa soggetta, negli anni scorsi, a un prelievo eccessivo. La ricerca scientifica - effettuata dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) dell’Università degli studi di Cagliari - valuta l’andamento della biomassa di corallo rosso nel tempo e il relativo stato della risorsa in Sardegna, indicando che, malgrado la progressiva riduzione documentata fino al 2013, la situazione attuale non è “allarmante”. Coerentemente all’indicazione di tenere sotto stretto controllo lo sfruttamento del corallo rosso per i prossimi anni e al suggerimento, in via precauzionale, di non aumentare lo sforzo di prelievo, e in base della normativa in materia, la Giunta ha previsto che l’attività di pesca del corallo possa essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti titolari dell’autorizzazione regionale e mediante l’uso della piccozza, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2019. La quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente non può superare 2,5 kg. Il numero totale di autorizzazioni al prelievo non sarà superiore a venticinque.