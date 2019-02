Il Cardigan, un capo classico dallo stile intramontabile

MODA

Il cardigan è un irrinunciabile passe-partout in grado di mettere d’accordo il tradizionale e il contemporaneo senza alcun compromesso.Versatile, pratico e funzionale, il cardigan è un capo che può essere indossato da tutti, garantendo sempre un’elevata classe e un effetto finale ricco di stile ed eleganza.Nato nel XIX secolo, è entrato nel corso del tempo a far parte dei capisaldi della moda maschile al pari della giacca: considerato prima come il segno distintivo delle persone âgé, ora è l’indumento più versatile e di moda, indossabile da tutti.Questo perché è pratico, di tendenza, adatto a ogni genere di stagione e in grado di conquistare il pubblico giovanile.Una soluzione che si mostra perfetta per essere indossata durante il tempo libero, ma anche per situazioni informali, sostituendosi alla giacca.A bottoni, con la cerniera, liscio, a trecce, lungo, medio o corto, il cardigan uomo è rappresentato e realizzato al meglio da brand come Boggi Milano, che propone capi in lana cashmere e merino, 100% Made in Italy e caratterizzati da uno stile ed eleganza unici.Il cardigan è un capo che riesce a garantire un trasformismo incredibile a chi lo indossa; basti pensare a quelli realizzati in filato extrafine che sono indossati sotto le giacche, ai modelli più shabby che possono essere abbinati alle camicie a quadri, oppure indossati in modo alternativo sopra una polo monocromatica.Per quanto riguarda gli abbinamenti, i colori neutri sono quelli che non passano mai di moda, anche se le nuove stampe e colori sono quelli più trendy e in linea con i nuovi dettami della moda.Le trame oggi diventano sempre più creative, da maglia o con incastonati elementi in pelle o camoscio, fino alle classiche trecce di lana lavorate a mano, agli immancabili pattern nordici in grado di garantire un elevato calore.Per non sbagliare, meglio concentrarsi sui colori classici: blu, nero e grigio, che a costo di sembrare scontati sono in grado di non tradire mai le attese finali e i gusti di chi li indossa.Sulla scelta dei materiali è sempre bene affidarsi alla qualità: il cashmere rappresenta il lusso per eccellenza, mentre per rimanere sul classico è meglio preferire la lana, mentre il cotone è certamente più fresco e adatto a un look più sportivo.Anche se è un capo classico che offre stile ed eleganza a tutti, è bene stare attenti ai dettagli quando lo si indossa: non va portato completamente abbottonato, ma leggermente aperto sul torace o in corrispondenza della cintura.