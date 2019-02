Peter Gabriel tribute al Birland

Per prenotare 079262556 - 320 8111019









Il progetto nasce nel 2014, dalla passione comune per Peter Gabriel, straordinario artista che nella musica ha sempre espresso visione, immaginazione, ricerca, raffinati arrangiamenti e una ineguagliabile ed eccezionale vocalità. L'idea muove anche dall'esigenza di colmare un vuoto, nella consapevolezza che, ad oggi ed a quanto consta, nel panorama cagliaritano e sardo in generale, nessuna band si è dedicata in modo esclusivo a rendere tributo al grande Peter Gabriel. Ecco gli artisti che lavoreranno insieme a questa serata: Massimo Cambule voce, Fabio Useli basso, Pierpaolo Busi batteria Alessio Olla chitarra, Cristian Sarigu tastiera. La sala apre alle 21 00 e il concerto inizia alle 22 00.