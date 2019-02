Al via la 6° edizione di “Una vita da social”

Un Tour itinerante con 4 tappe in Sardegna . Anche quest’anno, l’iniziativa della Polizia di Stato “Una Vita da Social” ha riscosso un grande successo.

Il truck che oggi ha stazionato in Piazza d’Italia ha permesso agli insegnati ed agli alunni delle scuole medie di partecipare attivamente all’iniziativa.

L’evento ha avuto come testimonial la Dinamo Banco di Sardegna di Sassari, con la presenza del presidente Stefano SARDARA, del coach Gianmarco Pozzecco e i due giocatori Marco Spissu e Justin Carter.



Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con gli agenti della Polizia Postale, con i quali hanno affrontato argomenti, molto attuali, legati al corretto utilizzo dei social network ed ai pericoli in cui si può incorrere su internet.Attraverso l’allestimento di un’aula didattica multimediale, attrezzata all’interno del truck, con un linguaggio semplice ma esplicito, adatto a tutte le fasce di età sono stati affrontati i temi della sicurezza online.