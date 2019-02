Sorso, lavori di manutenzione di Abbanoa al partitore

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.













Domani, giovedì 21 febbraio 2019, le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di efficientamento nel partitore “Sorso-Sennori” che alimenta il serbatoio basso Giorra. Nel dettaglio, saranno installati nuovi pezzi speciali e apparecchiature all’interno della camera di manovra che regola l’impianto. L’intervento inizierà verso le 8.30 e si concluderà entro le 12.30: durante le operazioni si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione nella zona Alta Giorra in territorio di Sorso comprendente via Matteotti e strade limitrofe.Sempre domani i tecnici del Gestore saranno impegnati anche in un intervento di manutenzione lungo il ramo dell’acquedotto Bidighinzu che alimenta il Comune di Banari. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte dei serbatoi: eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio nelle zone alte del centro abitato.