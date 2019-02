Lavori Pubblici, 10 milioni in 3 anni ai Comuni per riqualificazione reti di drenaggio urbano

Al via il programma di finanziamenti che permette ai comuni di effettuare interventi sulle reti di drenaggio urbano, dando priorità alle aree ad elevato rischio idraulico: ieri la Giunta ha approvato il programma di spesa di 10 milioni di euro stanziati per il triennio 2018/2021, che finanziano 31 interventi in altrettanti comuni della Sardegna.Lo stanziamento risponde alle criticità manifestate dagli enti locali, soprattutto in occasione delle recenti intense precipitazioni, che hanno messo in evidenza l’importanza di avere delle idonee reti di drenaggio in ambito urbano, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza.Per individuare il fabbisogno finanziario, l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha provveduto nei mesi scorsi a effettuare una ricognizione inviando una scheda a tutti i comuni, nella quale è stata indicata la tipologia di opere finanziabili, privilegiando le aree che ricadono in zone ad elevata pericolosità idraulica.Inoltre, sono state indicate come finanziabili le nuove reti di drenaggio urbane in aree non asservite da alcuna rete, le reti di drenaggio delle acque bianche in aree in cui è presente una fognatura mista, al fine di separare le acque nere dalle acque bianche, gli interventi di adeguamento delle reti acque bianche esistenti insufficienti.Al fine di far fronte a tutte le richieste rappresentate dagli enti locali e ritenute ammissibili, è stato posto il limite di importo massimo di 370.000 euro per ciascun Ente, per consentire la realizzazione degli interventi proposti o, in alternativa, almeno di un primo lotto funzionale.