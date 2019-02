EasyJet apre il collegamento da Olbia a Nantes, parte la vendita dei biglietti

EasyJet arricchisce la propria offerta dalla Sardegna e in particolare dall’aeroporto della Costa Smeralda con il nuovo volo verso Nantes, operativo dal 26 giugno e in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS. EeasyJet collega Olbia con l’aeroporto di Nantes con due opzioni di viaggio alla settimana (mercoledì, domenica), offrendo una nuova destinazione durante i mesi più caldi dell’estate 2019 ai passeggeri in partenza dallo scalo sardo.Con il volo verso Nantes – operativo con 2 frequenze settimanali (mercoledí e domenica) i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia avranno a disposizione più scelta per i propri viaggi verso la Francia. Viceversa l’apertura di questa rotta consentirá anche ai passeggeri francesi di scegliere la Costa Smeralda come meta delle proprie vacanze per la prossima estate.