Torna il grande freddo dalla Russia, ondata di gelo e venti di burrasca

Nemmeno il tempo di assaporare queste ultime giornate primaverili, che Burian ritorna sul mediterraneo, portando venti gelidi dalla Russia. Un'ondata artica è prevista per domani, venerdì 22 febbraio, che poterà con se temperature sotto lo zero. La colonnina di mercurio crollerà drasticamente anche di 10 gradi ( in questi giorni si sono toccati i 19 gradi in Sardegna) e in molte zone del nord ovest dell'isola scenderà nuovamente sotto lo zero anche in zone di pianura. Mareggiate e mastralate nelle coste occidentali, che faranno percepire il freddo ancora più intenso. Sarà una settimana da battere i denti, ma secondo i metereologi sarà l'ultima. Possiamo considerarlo l'ultimo vero brivido d'inverno.