A Sassari il Google Hash Code 2019

Cervelloni della programmazione, cultori dell'innovazione, adepti delle nuove tecnologie. Sono tutti pronti alla sfida. Una sfida globale che partirà dall'hub di Sassari, unico in tutta la Sardegna dove si svolgerà il Google Hash Code 2019, il concorso internazionale per programmatori in team, organizzato e coordinato da Google il prossimo 28 febbraio e le cui iscrizioni per questa prima fase si chiuderanno il 25 febbraio, nell'evento organizzato in Camera di Commercio, a Sassari. Per prendere parte sarà necessario registrarsi al concorso all’indirizzo https://g.co/hashcode, si avrà così accesso al “Judge System”.



Il Google Hash Code, consente di condividere le proprie capacità e entrare in contatto con altri programmatori mentre si lavora insieme per risolvere un problema modellato su una vera sfida ingegneristica che Google ha lanciato nel 2014.

In piccole squadre da due a quattro, i programmatori di tutto il mondo affronteranno il primo problema attraverso un Round di qualificazione online. Questo Round è ospitato online, i team possono riunirsi per competere fianco a fianco in hub Google Hash Code coordinati in ambito locale. I migliori team del Round sassarese prenderanno parte al round finale annuale.



Durante il Round di qualificazione online, sarà possibile guardare il live stream su YouTube per essere introdotti al problema e il team avrà quattro ore per risolvere un problema, usando il linguaggio di programmazione e gli strumenti di propria scelta.

I migliori team del Round di qualificazione online saranno invitati alla fase finale in un ufficio di Google in Irlanda, dove lavoreranno insieme per risolvere un'altra sfida e competere per i premi in palio.