Al via al Palaserradimigni il Campionato Regionale assoluto di Lotta Stile Libero

Campionato Regionale assoluti di Lotta Stile Libero, Maschile e Femminile,

Palaserradimigni Sassari 23 Febbraio 2019.

La Polisportiva Athlon Sassari 1988 ASD organizza il Campionato Regionale assoluto di Lotta Stile Libero M/F, di tutte le classi, che si svolgerà domani a Sassari, presso il Palaserradimigni Piazzale Segni. Alla manifestazione parteciperanno circa 70 Atleti, di sei società sportive della Sardegna. Le operazioni di peso ufficiale degli atleti iniziano alle 14:30, mentre alle 17 00 inizierà la gara per terminare intorno alle 19 00.

Il Campionato Regionale è la prima competizione di calendario regionale anno 2019 e sarà condotta dal corpo arbitrale della Sardegna con i Signor Solinas Danilo, Cippollone Guerino, Olmeo Rossana, Barbara Arca, Giulia Masia e Alessio Vandi, e dai presidenti di giuria; Calvia Francesca e Sotgiu Cinzia e Francesca Minudu. Gli atleti in evidenza che possono assicurare un spettacolo di alto livello tecnico sono: nella classe Senior femminile Valentina Giordano nei 50 Kg. ASD Arborea Cagliari, Cossu Davide nei Kg 92 ASD Shardana Silanus, Edoardo Gigliotti nei Kg. 92 della ASD Polisportiva Gigliotti Team Nuoro. Per la Polisportiva Athlon Sassari, Gavino Pazzona nei kg. 74 e Simone Vincenzo Piroddu nei kg. 60.