Sessanta mila euro di finanziamenti regionali per le scuole di Ploaghe

Con il nuovo ciclo di finanziamenti per il programma Iscol@, arriveranno ulteriori risorse per il comune di Ploaghe sul fronte degli istituti scolastici. Grazie al piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, Asse 2, finanziato dalla Regione Sardegna e dal Miur, sono stati assegnati al comune di Ploaghe 60 mila euro di finanziamento, ai quali si dovranno aggiungere 15 mila euro di cofinanziamento comunale (per un totale di 75 mila euro), per la messa a norma e riqualificazione della scuola dell’infanzia. Col precedente programma Iscol@ sono già stati realizzati a Ploaghe, fra il 2016 ed il 2017, lavori per circa 600 mila euro nei tre edifici scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Ora il nuovo ciclo di contributi dovrebbe prevedere finanziamenti altrettanto cospicui. In attesa di conoscere l’entità dei finanziamenti per gli altri edifici scolastici la presidenza della regione, con nota dello scorso 7 febbraio emanata dall’unità di Progetto Iscol@, ha comunicato al comune di Ploaghe l’assegnazione del finanziamento. “Siamo molto soddisfatti”, ha commentato il sindaco Carlo Sotgiu, “con queste ulteriori risorse potremo completare il già grande lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici iniziato qualche anno fa. Per noi è fondamentale rendere accoglienti e sicuri i luoghi in cui sviluppare la didattica per i nostri bambini.” Il sindaco infine sottolinea l’importanza della collaborazione con l’istituzione scolastica anche nella scelta dei progetti da portare avanti: “per l’amministrazione comunale è sempre stato fondamentale avere un rapporto positivo e di continuo scambio di idee col dirigente scolastico Gianni Marras e coi suoi vicari. A breve manderemo in appalto la gara per gli arredi innovativi e inclusivi per un totale di 95 mila euro, i cui elementi essenziali sono stati concordati proprio con la dirigenza scolastica che nel prossimo anno attiverà, fra le prime scuole in Sardegna, il programma “Scuola senza zaino”.