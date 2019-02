Elezioni regionali: come votare e informazioni utili

Orari prolungati per gli uffici del Servizio elettorale e di Punto Città. Gli uffici di Punto Città resteranno aperti al pubblico, esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche, tessere elettorali e certificati sostitutivi, oltre il tempo ordinario, con orari più ampi. Il Punto Città in corso Angioy 15 e la sede di Punto Città 2, in via Bruno 7/G a Li Punti, saranno aperti anche il 23 dalle 9 alle 18 e il 24 febbraio dalle 7 alle 22. A Campanedda, in piazza Ruju, gli uffici saranno disponibili, oltre l'orario consueto, anche il 23 febbraio dalle 8.30 alle 13; a La Corte, in piazza Don Pittalis, 6 lo stesso giorno dalle 15 alle 18.30; a Tottubella, piazza Orosei 7 il 24 febbraio dalle 7 alle 22. Gli uffici del servizio elettorale in piazza santa Caterina saranno aperti venerdì 22 e sabato 23 dalle 9 alle 18 con orario continuato e domenica 24 dalle 6,30 alle 22 con orario continuato.









Domenica 24 febbraio si vota per l'elezione del presidente della Regione autonoma della Sardegna e per il XVI Consiglio regionale. Le votazioni si concludono domenica stessa. Lo scrutinio inizierà la mattina di lunedì 25 febbraio. Per poter votare occorre presentarsi al proprio seggio elettorale con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Se si ha smarrito la tessera elettorale o se questa si è deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi, anche negli stessi giorni della votazione, all’ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. A Sassari si può richiedere sia nell'ufficio elettorale di piazza santa Caterina, sia nei Punto Città. Per essere ammessi al voto, gli elettori e le elettrici devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia. Sono validi anche le carte d'identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante. Per favorire l'esercizio del diritto al voto è possibile presentare come documento di riconoscimento anche la ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (il "riepilogo dati della Cie e del titolare per accettazione” che è stampato e consegnato al cittadino alla fine della procedura di acquisizione dei dati, con il numero della carta, il Comune di emissione, la foto dell'intestatario e i relativi dati anagrafici). Inoltre possono essere ammesse anche la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare e quella rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. È da considerare noto all’Ufficio anche l’elettore ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale. L'informativa integrale in merito è pubblicata sul sito www.comune.sassari.it . Nel seggio sono consegnate a ogni elettore ed elettrice una scheda verde e una matita copiativa. Sulla scheda è possibile esprimere il voto sia per un candidato alla presidenza della Regione sia per una delle liste, anche non collegata al presidente scelto. È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere indicando il cognome o il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare un candidato e una candidata della stessa lista.Sul sito del Comune www.comune.sassari.it saranno pubblicati i dati dell'affluenza e i risultati in tempo reale durante lo spoglio.Biancareddu. La sezione 123 di Biancareddu è stata spostata nella scuola elementare di piazza dell'Assunta 12 a Palmadula. L'Atp di Sassari assicura un servizio di trasporto gratuito con corse in partenza dalla sede elettorale di Biancareddu verso Palmadula alle 9.30, alle 10.30, alle 11.30, alle 16.30, alle 17.30, alle 18.30. il ritorno è previsto dalla sede elettorale di Palmadula in direzione Biancareddu alle 10.15, 11.15, 12.15, 17.15, 18.15 e 19.15.Trasporto persone con disabilità. Sarà assicurato il trasporto ai seggi delle persone sole con gravi difficoltà motorie. Il servizio è svolto gratuitamente dall'associazione "La Sorgente". Gli interessati dovranno contattare domenica 24 febbraio dalle 10.30 alle 17 Gavino Manunta al numero 3208396682.Certificati Ats. L'Ats rilascia i certificati per le persone fisicamente impedite e quelle affette da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Domenica sarà possibile rivolgersi alla guardia medica soltanto se non sia stato possibile andare negli ambulatori durante la settimana.Rimborsi e procedure speciali. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni sulla richiesta di contributo per affrontare le spese di viaggio per i cittadini e le cittadine iscritti all'Aire (anagrafe italiana dei residenti all'estero) e per tutte le figure che hanno diritto a votare con procedure speciali. Sono inoltre consultabili sullo stesso sito le comunicazioni sulle agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori ed elettrici.Chiusura uffici. Il personale del Comune sarà impegnato nelle attività legate alle votazioni e per questo alcuni uffici lunedì saranno chiusi al pubblico. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco aggiornato.