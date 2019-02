Ieri sera al Teatro Comunale di Sassari è andato in scena lo spettacolo "Perfetta"di Geppi Cucciari

Una strepitosa e coinvolgente Geppi Cucciari ieri sera al Nuovo Teatro Comunale di Sassari, in un’altrettanto coinvolgente sceneggiatura del suo spettacolo "Perfetta", organizzato dalle Ragazze Terribili e anteprima della 21esima edizione del Festival Abbabula, dedicato alle parole e alla musica d’autore. Un monologo durato circa un’ora e mezza, in cui l’artista racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. In ognuna della quattro fasi è stata raccontata la giornata tipo di una donna che conduce una vita normale, fatta di abitudini e affrontata con i differenti approcci emozionali condizionati da ogni fase del ciclo. Un monologo ricco di riferimenti alla vita quotidiana in cui ogni donna o quasi può riconoscersi, ma anche ricco di metafore e spunti su cui riflettere. "Perfetta" è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della vita femminile e Perfetta è stata ieri sera la perfomance di Geppi Cucciari, calorosamente applaudita da tutto il pubblico.