Studiare all'estero, borse ancora più ricche grazie all'Università di Sassari

Quest'anno l'offerta dell'Ateneo per studiare all'estero è ancora più ricca, grazie alla disponibilità di oltre 2,5 milioni di euro che contribuiranno a rendere le borse di studio ancora più sostanziose, con un aumento medio del 23%, rispetto agli importi riconosciuti negli anni scorsi. L’incremento delle risorse finanziarie europee, nazionali e regionali assegnate all'Università di Sassari a questo scopo, sono il frutto delle performance conseguite negli ultimi anni in tema di internazionalizzazione, che hanno permesso all'Ateneo di consolidarsi ai vertici della classifica nazionale e al 41° posto assoluto a livello europeo tra oltre 4000 istituzioni.In particolare, saranno avvantaggiati coloro che, attraverso l'ISEE 2019, potranno dimostrare di avere un reddito familiare non superiore ai 13mila euro: le loro borse potranno raggiungere la cifra di 800 euro mensili con un sensibile aumento rispetto al passato. Ma gli importi cresceranno anche per gli altri studenti e studentesse, in misura proporzionale al reddito. A questo proposito, è molto importante che i candidati forniscano all'Ateneo, al momento della presentazione della domanda, l'ISEE 2019 come illustrato negli articoli 6 e 7 del bando (https://www.uniss.it/sites/default/files/bando_generale_erasmus_sms_2019-20.pdf).Sul sito dell'Università di Sassari al link https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-sms-20192020, oltre al bando, è stata pubblicata tutta la modulistica necessaria per la presentazione della candidatura, compreso il lungo elenco di sedi disponibili (https://www.uniss.it/sites/default/files/elenco_sedi_erasmus_2019_2020_sms_1.pdf).Fare un'esperienza Erasmus significa imparare una nuova lingua, mettersi alla prova, costruirsi un curriculum solido, preparasi a entrare nel mondo del lavoro con una marcia in più.