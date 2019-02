Tutte le attività e le prossime esibizioni dell’ “Azuni Jazz Orchestra”

di SSN

Mercoledì 27 febbraio, con inizio alle 18.30 presso il Cine - teatro “Rex” di Bono, l’ ”Azuni Jazz Orchestra” del Liceo Azuni di Sassari si esibirà in un concerto nell’ambito della rassegna “La Scuola So(g)nante”, alla quale partecipano formazioni musicali provenienti da tutta la provincia di Sassari. Apriranno la serata l’orchestra dell’istituto comprensivo di Bono e gli allievi della classe di clarinetto della scuola media a indirizzo musicale.



Creata nel 2014 come progetto sperimentale per l'ampliamento dell'offerta formativa del neonato liceo musicale, con il coordinamento dei docenti Dante Casu e Roberto Mura, l’orchestra di jazz del Liceo Azuni è composta da studenti di età compresa fra i 15 e i 18 anni. L’intento del progetto è quello di costituire un ensemble musicale stabile nel tempo, che diventi anche una fucina di giovani talenti. Gli allievi che fanno parte dell’”Azuni Jazz Orchestra”, infatti, hanno la possibilità di affrontare lo studio di una parte del ricchissimo repertorio della musica jazz e di diventare così dei professionisti anche in questo genere musicale.



Nonostante la sua recente costituzione, l’orchestra di jazz del Liceo Azuni ha al suo attivo già diverse esibizioni come protagonista ed altre insieme ad importanti musicisti.Tra gli eventi ai quali ha partecipato, in particolare, sono da ricordare il concerto con il sassofonista e polistrumentista Gavino Murgia e quelli con i musicisti Nico Casu e Pierpaolo Strinna e con la cantante americana Rachel Gould. L’ “Azuni Jazz Orchestra” si è anche esibita nei concerti finali di due edizioni dei seminari di “Stintino Jazz” con il compositore e direttore Bruno Tommaso, una vera e propria istituzione del jazz italiano ed europeo.