Domani si vota, un milione e mezzo di sardi alle urne

di SSN

Domani si vote per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna. Sono chiamati al voto un milione 470mila 463 elettori: 750.081 donne e 720.382 uomini.

Il Presidente è eletto con un sistema maggioritario: chi ha più voti viene eletto, senza ballottaggio. I 60 membri del Consiglio regionale sono eletti con un sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza.



Domenica 24 febbraio 2019 la votazione avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, le quali cominceranno alle ore 06:30.

La votazione si protrarrà sino alle ore 22:00 della stessa giornata di domenica.

Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi, anche negli stessi giorni della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Presso il seggio viene consegnata ad ogni elettore un’unica scheda di colore verde con una matita copiativa.



Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per un candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali, anche non collegata al Presidente votato.

É possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali indicando il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare due candidati di genere diverso della stessa lista circoscrizionale.

Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa. Il Presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata correttamente e la deposita nell’urna.

Le rappresentazioni grafiche contenute nel presente manifesto sono mere esemplificazioni delle modalità con le quali si esprime il voto e non riproducono il modello della scheda elettorale contenuto nella L.R. n.16/2013.