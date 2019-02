La Torres batte il Budoni per 3-1

di SSN

La torres mette a segno un'altra importante vittoria, stavolta al Vanni Sanna, contro il Budoni nella 29esima giornata del campionato di serie D. I sassaresi di Marco Sanna si impongono per 3-1 in una gara ben giocata dal primo minuto fino al fischio finale. La Torres va invantaggio al 4' con una punizione di Spinola, raddoppia con Bianco al 20' della ripresa. In pieno recupero Pantano accorcia le distanze per gli ospiti. Ci pensa Sarritzu a chiude i conti al 50'.