Elezioni regionali,è sfida a due tra Christian Solinas e Massimo Zedda. Metà dei sardi non ha votato

Se il vento che si respirava fino a un mese fa dava il centro destra per vittorioso, le votazioni di ieri, secondo i primi dati del consorzio Opinio per la Rai, Christian Solinas si attesta tra il 36, 5 % e il 40% mentre il suo avversario del centro sinistra Massimo Zedda è salito con una percentuale che va dal 35% al 39%. Una bella rimonta che sembrava impossibile visto lo scontento generale che negli ultimi mesi ha invaso la Sardegna. Ma delusioni a parte, i dati che pervengono man mano che prosegue lo spoglio confermano un testa a testa, con un Solinas in leggero vantaggio.Due i dati da tenere in considerazione: il crollo del M5S e la scarsa affluenza alle urne. Circa il 50 % di sardi , complice la dura protesta dei pastori per il prezzo del latte, non si è presentata al voto. Un'astensione fortissima e non certo inaspettata. Il popolo del non voto continua a disertare quello che in realtà è un dovere civico di tutti i cittadini. Questi i numeri: hanno votato 790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto, in percentuale +1,5 rispetto alle precedenti elezioni del 2014 (52,2%) Vi terremo aggiornati sui dati dello spoglio durante l'arco della mattinata. A fine mattina dovremmo avere i dati definitivi del candidato vincitore mentre i nomi di consiglieri si sapranno nei prossimi giorni.