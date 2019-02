Corso di primo soccorso pediatrico a Sassari

Il 2 Marzo 2019 con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00 presso il Centro Formazione RAHP in Viale Caprera 1/c a Sassari si terrà una nuova edizione del:"Corso di Primo Soccorso Pediatrico". Lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (durata quattro ore) per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina. La mancata conoscenza del Primo Soccorso costituisce un grosso svantaggio in caso di evento acuto che mette in pericola la vita di vostro/a figlio/a, alunno/a, nipote etc. Imparerai a gestire il problema se il bambino o il lattante mentre mangia o gioca manifesta una ostruzione completa della via aerea e non riesce a respirare o tossire. Saprai intervenire se si ferisce e se sanguina vistosamente da un’arteria di un arto; conoscerai il C-A-T che potrebbe salvargli la vita. Saprai come comportarti se viene folgorato, se si ustiona, se una medusa inocula la sua tossina urticante, se si tratta di uno scorpione, o una tracina o una vipera mentre è in vacanza, se morsicato da un ragno, se ha assunto dei farmaci o un prodotto per la pulizia della casa, se manifesta una crisi convulsiva, se punto da un’ape e manifesta uno shock anafilattico, se riporta un trauma, se perde coscienza e non respira. Questi ed altri argomenti verranno illustrati durante il corso perché se sei un genitore, un nonno, o un operatore del settore infantile e pediatrico, se sei un sanitario, se fai la baby-sitter, o un insegnante della scuola primaria sicuramente è importante, per tutti, sapere come intervenire in caso di emergenza-urgenza. E’ prevista inoltre una parte pratica e tra i ventidue manichini “lattante” e “bambino” saranno disponibili i più recenti ed innovativi manichini dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre.





Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, effettuare il versamento, entro tre giorni lavorativi, su c/c postale di BancoPosta n° 49323207;oppure Bonifico Bancario sullo stesso conto con codice IBAN: IT59M0760117200000049323207 intestato a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso.



Spedire, quindi, via e-mail (rahp80@yahoo.it) l’attestato del versamento (che riporta il numero di CRO) insieme ad un numero telefonico per ogni eventuale comunicazione e nome completo, indirizzo e codice fiscale, scritti in maiuscolo, per l’emissione della regolare fattura. Se in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure del “Codice Destinatario” è invitato/a a comunicare anche quello. In questo modo riceverà copia della fattura elettronica direttamente all’indirizzo indicato.

Quota di partecipazione 26,23 + IVA (totale 32,00 euro). Riceverete la risposta di conferma dell’iscrizione insieme alla dispensa.



Qualora l’iscritto per improvvisi fatti non possa partecipare, la Segreteria provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro sette giorni prima dell’inizio. Qualora il preavviso sia successivo non è previsto alcun tipo di rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome dell’iscritto.



Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici. L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU. Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza di oltre quaranta anni, in particolare nel settore dell'emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, quindi è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015. Attualmente è impegnato, tra l’altro, nella realizzazione di un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante ospedale, nella provincia dello Yunnan in Cina.

Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 079 274573; 338 2202502