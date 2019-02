Sassari. Certe abitudini non cambiano mai

E' un'azione quasi seriale. Mucchi di vestiti buttati per terra, davanti ai contenitori che di norma li contengono al loro interno. Sembra che qualcuno, si diverta a tirar fuori dal contenitore tutti gli indumenti ivi collocati da cittadini onesti e generosi, per lasciarli poi buttati per strada. Lo denunciano più volte gli stessi cittadini con dei post dedicati allo strano fenomeno di "razzia". Gli stessi cittadini che si sono stancati di vedere i marciapiedi invasi di indumenti e che più volte hanno segnalato alle forze dell'ordine. La foto che abbiamo preso come esempio è stato postata sulla pagina facebook Segnala a Sassari- Sassari si muove da un utente registrato.