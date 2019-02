Vertenza latte, il prefetto incontra a Sassari una delegazione di pastori

Ridefinire il prezzo del latte in base alle dinamiche del mercato del formaggio (dop sarde). Su questa linea si muoverà il percorso del prefetto di Sassari Giuseppe Mariani che, nel ruolo di commissario della filiera affidatogli qualche giorno fa, ha organizzato un incontro importante domani nella sede della prefettura in Piazza d'Italia a Sassari. Il tavolo tecnico servirà a definire un iter corretto da seguire per il prezzo finale del prodotto. In una nota di due giorni fa la delegazione dei pastori che ha partecipato al tavolo del ministero delle Politiche Agricole ha fatto sapere che i pastori sono “ancora disponibili” a presentarsi al tavolo che sarà convocato dal prefetto.