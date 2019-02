Spoglio a rilento. Dati parziali di fine mattina: centrodestra in vantaggio con il 52,47%

E' uno spoglio lentissimo, quasi agonizzante. Tutto procede a rilento, ma ci sono alcuni dati parziali di fine mattina che possono dare un primo quadro della situazione. Il centro destra con Solinas è avanti con il 52, 47% mentre il centro sinistra guidato da Zedda resta fisso sul 30, 34%. Sono tutti dati che possono essere ribaltati, viste le poche sezioni chiuse. Il M5S segue con il 9, 36% Un crollo vertiginaoso se pensiamo che alle politiche dello scorso anno i pentastellati hanno raggiunto il 40% in Sardegna. Nel cagliaritano, in controtendenza rispetto alle altre province, Zedda è in vantaggio sul candidato avversario Solinas.