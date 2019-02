Domani a Ossi presentazione trailer ufficiale del progetto cinematografico “The Man of Trees​”

Per contatti e informazioni: mater-ia@tiscali.it.





























Domani a Ossi alle ore 18.00, si terrà a Ossi, presso la Sala San Giovanni Battista (ex Biblioteca Comunale) in via Gavino Luigi Serra, la presentazione di “The Man of Trees​”, il progetto audiovisivo, cinematografico indipendente scritto e diretto da Tore Manca, produzione Mater-ia​.All’incontro saranno presenti il regista Salvatore Manca, gli attori Bruno Petretto, Giovanni Salis, Daniela Tamponi, Matilda Deidda, l'Assessore alla Cultura del Comune di Ossi Maria Laura Serra e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.Durante la serata verrà proiettato il trailer ufficiale del film (con la voce narrante di Alessandro Pala Griesche e la colonna sonora originale a cura della violoncellista Daniela Savoldi, della cantante Dalila Kayros, della pianista Irma Toudjian, del musicista elettronico Arnaldo Pontis e del Coro Gabriel di Tempio), e verrà raccontata la nascita e il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed ecologiste intrapreso due anni fa dai promotori, che ha toccato angoli particolari e nascosti in diverse località dell’isola.L'incontro sarà anche l’occasione per la chiusura della campagna di raccolta fondi crowfounding “produzionidalbasso” http://sostieni.link/20195 nata con l’intento di coprire i costi di produzione affrontati dalla troupe - che in oltre due anni di lavorazione ha sdoppiato e triplicato i ruoli per autoprodursi in maniera libera e indipendente - e per coinvolgere il maggior numero di persone in un progetto propositivo che appartiene alla collettività, perchè ogni singola persona può fare tanto per la Natura.“The man of trees” è patrocinato dai Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro, Neoneli, Giave e dalla Provincia di Sassari e gode del sostegno della Fondazione Banco di Sardegna. Al progetto hanno aderito le associazioni Wwf, Molineddu, Moviment’Arti, LIPS Cult Lega Italia Poetry Slam, Amerindia Cinema.