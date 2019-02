Tzunami post elezioni. Dopo il sindaco Sanna e si dimette anche il suo assessore Ottavio Sanna

Nicola Sanna si dimette dopo il risultato deludente alle elezioni regionali, tra venti giorni verrà nominato il commissario. Ma le dimissioni del sindaco sono seguite dall'Assessore ai lavori pubblici Ottavio Sanna, candidato con il partito dei sardi a queste ultime elezioni regionali. Ieri si è svolta l'ultima giunta, e sempre ieri, queste sono le parole dell'assessore che ha dedicato ai suoi amici ed elettori su facebook: "

"Ringrazio le persone che mi hanno dato fiducia per queste elezioni regionali. Ho ottenuto un risultato elettorale positivo ma non è stato quello che mi aspettavo. Purtroppo nonostante il buon risultato in città a Sassari e anche in alcune città del territorio sono deluso per il non riconoscimento del lavoro fatto e per l'impegno costante dedicato nella mia attività da Amministratore, sempre disponibile con tutti e pronto ad ascoltare tutti. Sempre alla ricerca di nuovi progetti, finanziamenti e lavorando quotidianamente per il domani. Da oggi mi impegnerò in altro, ma volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato, le amiche e gli amici che mi sono stati vicini in questa campagna elettorale. Un progetto politico importante quello del Partito dei Sardi che però non è stato ascoltato."