Sassari. Un nuovo parco pubblico con gli alberi per i nuovi nati

Sabato 2 marzo alle 10 sarà inaugurato il Parco Uno Per Dieci – edizione 2018 in via Berlinguer, alla presenza delle famiglie dei nuovi nati e adottati nel 2017. Anche quest'anno ogni albero messo a dimora sarà dedicato a un gruppo di 10 tra bambini e bambine. L'area è stata bonificata e ripulita con l'obiettivo di creare anche in questo nuovo quartiere della città un giardino pubblico. Saranno piantati 90 alberi, tra cui quercus ilex, laurus nobilis, olea europea silvestris, tamarix gallica, ceratonia siliqua e morus alba.