Carnevale Sennorese con i Boes e Merdules di Ottana e le Cambas de linna di Guspini

The Simpson









Edizione speciale per il Carnevale Sennorese 2019 organizzato dalla Pro Loco di Sennori, sotto la guida del presidente Riccardo Sara e con la collaborazione e il patrocinio del Comune. In programma ci sono due sfilate con i gruppi in maschera e i carri allegorici, che riempiranno di allegria le strade di Sennori sabato 2 maro e martedì 5 marzo. Ad aprire la sfilata di sabato saranno i Boes e Merdules di Ottana (le maschere che quest’anno rappresentano la Sardegna al Carnevale di Venezia) e le Cambas de Linna di Guspini. Ecco il programma della manifestazioneSABATO 2 MARZOOre 15,30 partenza sfilata da via Le Conce con carri allegorici e parate. Si prosegue in via Santa Vittoria, via Umberto, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Roma con inversione all’altezza di via Cottoni e ritorno fronte Giardino Comunale dove saranno offerte frittelle e favata per tutti.Gruppi:Boes e Merdules OttanaCambas de linna GuspiniPro Loco SennoriAlice nel paese delle MeraviglieVichinghiCirco Zanfretta con Theahtre En VolPiratiRegina di CuoriThe SimpsonMARTEDI 5 MARZOPartenza Carri allegorici e parate ore 15,30 da via G.Marcora, a seguire via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia, via Roma con arrivo nei pressi della passeggiata "la Scala" dove saranno offerte frittelle per tutti.Gruppi:Pro Loco SennoriBrasil ShowAlice nel paese delle MeraviglieVichinghiCirco Zanfretta con Theatre En VolPiratiRegina di Cuori