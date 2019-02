Sassari calcio Latte Dolce, prossimo match domenica contro il Lanusei

I biglietti utili ad assistere alla gara, terza giornata di ritorno del campionato di Interregionale girone G, saranno disponibili in prevendita al Bar Sanna del quartiere di Latte Dolce, alla Club House societaria e presso gli uffici del club in via Leoncavallo. Sarà chiaramente possibile acquistare i tagliandi anche alla biglietteria di via Romita (fronte piscina) nel pre match. I prezzi dei biglietti: 10 euro posto unico tribuna o curva e 5 euro posto unico tribuna o curva per donne e ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Ingresso gratuito per tutti i bambini sotto i 10 anni.

























Il Sassari calcio Latte Dolce comunica che in occasione della stra isolana di serie D contro la capolista Lanusei, big match del campionato in programma domenica 3 marzo 2019 – fischio di inizio allo stadio Vanni Sanna previsto alle ore 15 – sarà Giornata Biancoceleste.«Due squadre sarde ai vertici della classifica del girone G di serie D. Una gara che non ha bisogno di motivazioni che vedrà opposti i nostri ragazzi alla solitaria capolista del campionato. Una giornata di sport, una grande giornata di calcio, una partita speciale: l'opportunità per tutti i nostri tifosi di stare ancora più vicino alla squadra e sostenere il progetto. Contro il Lanusei sarà Giornata Biancoceleste, una giornata in cui abbonamenti e tessere di ingresso non rappresenteranno un valido titolo di accesso allo stadio. Entreranno gratis allo stadio Vanni Sanna soltanto i bambini al di sotto dei 10 anni, mentre tutti gli altri dovranno acquistare il biglietto. Tutti, compresi i dirigenti del club, i primi a voler dare il buon esempio e ad essere felici di contribuire con un piccolo gesto ad alimentare l'entusiasmo biancoceleste».