Proseguono i lavori Anas sulla 131 nei territori di Bortigali, Cossoine e Bonorva

Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, nei territori Bortigali, Cossoine e Bonorva, in provincia di Nuoro e Sassari.Fino al 6 marzo 2019 tra il km 148,300 e il km 150,000, rimarranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso in entrambe le direzioni, con deviazione sulle corsie non interessate dalle lavorazioni, nel territorio di Bortigali. Per la stessa tipologia di interventi fino al 25 marzo, tra il km 163,000 e il km 165, in entrambi i sensi di marcia, verranno chiuse al traffico alternativamente la carreggiata in direzione Cagliari e Sassari con deviazione del traffico sulla carreggiata libera dai lavori, nei territori comunali di Bonorva e Cossoine.