Apre il nuovo sportello linguistico presso l' InfoAlghero

L'Ofici Lingüístic Municipal reactivat amb el suport de l'assessorat a les Polítiques Lingüístiques del mes de juny del 2018, promou un ampli programa de sensibilització i valorització del català de l'Alguer, reconeixut oficialment com minoria lingüística històrica (Lei regional 22/2018 i 26/1997 i Lei estatal 482/1999). L'Ofici Lingüístic gràcies a la presència d'operadors especialitzats treballa amb la finalitat de promoure i valoritzar el català de l'Alguer perquè aqueixa mateixa llengua pugui ésser utilitzada quotidianament en les relacions directes entre el ciutadà i els oficis públics municipals i els servicis a ellos col·legats. L'Ofici Lingüístic se troba en la sede municipal de Palau Serra i d'avui també a InfoAlghero al carrer Càller n.2, on és possible parlar en alguerés i recivir informacions sobre les activitats lligades a la promoció i valorització de la llengua catalana de l'Alguer. Altra finalitat és la difusió de la llengua per afavorir la col·laboració amb totes les Institucions catalanes, amb l'Ofici Lingüístic Regional (que se troba sempre a Palau Serra), amb els altros assessorats, Ens regionals o altres Institucions públiques o privades, amb les escoles i totes les associacions culturals reconeixudes. Amb aquesta doble sede se vol encoratjar i sostendre la promoció lingüística i afavorir el contacte amb la ciutadania i sobretot incentivar la col·laboració de l'Ofici amb els altros Assessorats Municipals, amb la Fondazione Alghero i amb els museus ciutadans per la realització d'específics projectes lingüístics i crear una reda d'iniciatives diversificades. Entre les tantes activitats en programació, del mes de març siguerà activa la pàgina Ofici Lingüístic de l’Alguer on se pogueran trobar curiositats i informacions sobre el català de l’Alguer. L'Ofici, en les dues postacions, és obert al públic del dilluns al divendres de les 10 a les 13 al Palau Serra i a l’InfoAlghero.









Lo Sportello Linguistico Comunale, riattivato su iniziativa dell’assessorato alle Politiche Linguistiche dal mese di giugno 2018, promuove un ampio programma di sensibilizzazione e valorizzazione del catalano di Alghero, riconosciuto ufficialmente come minoranza linguistica storica (Legge regionale 22/2018 e 26/1997 e legge statale 482/1999). Grazie alla presenza di operatori specializzati opera con la finalità di promuovere e valorizzare il catalano di Alghero per fare in modo che questa stessa lingua possa essere utilizzata quotidianamente nei rapporti diretti tra il cittadino e gli uffici pubblici comunali e i servizi ad essi connessi. Lo Sportello Linguistico si trova nella sede comunale di Palazzo Serra e da oggi anche presso l'InfoAlghero in via Cagliari n. 2, dove è possibile parlare in algherese e ricevere informazioni sulle attività legate alla promozione e valorizzazione della lingua catalana di Alghero. Altra finalità è la diffusione della lingua per favorire la collaborazione con tutte le Istituzioni catalane, con lo Sportello Linguistico Regionale (che si trova sempre a Palazzo Serra), con gli altri Assessorati, Enti regionali e Istituzioni pubbliche o private, con le scuole e tutte le associazioni culturali riconosciute. Con questa doppia sede si intende incoraggiare e sostenere la promozione linguistica e favorire il contatto con la cittadinanza e soprattutto incentivare la collaborazione dello Sportello con gli altri Assessorati Comunali, con la Fondazione Alghero e con i musei cittadini per la realizzazione di specifici progetti linguistici e creare una rete di iniziative diversificate. Tra le tante attività in programmazione, dal mese di marzo sarà attiva la pagina facebook "Ofici Lingüístic de l’Alguer" dove si potranno trovare curiosità e informazioni sul catalano di Alghero. Lo Sportello, nelle due sedi, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 presso Palazzo Serra e l’InfoAlghero.