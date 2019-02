Sassari, modifiche alla viabilità nella zona di via Roth

Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicate le mappe con tutte le modifiche.



















Cambiano i sensi di marcia nella zona tra via Oriani, via Mossa, viale Mameli, viale Trento, via Savoia, via Luna e Sole e via Gramsci. Modifiche necessarie per garantire la sicurezza e limitare il traffico di puro attraversamento, che sarà dirottato in altre zone. Allo stesso tempo, vista la vocazione residenziale, è necessario assicurare spazi per parcheggiare. Si tratta infatti di un'area prevalentemente residenziale, con scuole e uffici comunali e di vicinato, con strade che in alcuni casi non permettono il passaggio di due auto in contemporanea in senso opposto. Le modifiche alla circolazione sono iniziate oggi e si concluderanno entro una settimana circa. Fino al perfezionamento della circolazione è necessario prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale.Mantenendo invariata la viabilità di viale Umberto I, via Oriani, via Mossa e viale Mameli, si crea un circuito in senso orario sull'itinerario di via Roth che, a senso unico in direzione di via Gramsci, diventa un asse di distribuzione del traffico interno. Il tratto via Casula, via Binna (fra via Casula e via Biasi) e via Biasi, diventa a senso unico in direzione di piazza Porrino e individua l'asse di scorrimento in direzione di viale Mameli.Via Guarino e via Sironi sono a senso unico, la prima in direzione di via Oriani e l'altra in direzione di via Abozzi.