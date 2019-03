Alghero. Carnieval Parties al Miramare

Non c’è carnevale senza festa in maschera e il Miramare propone la propria formula. Sabato 2 marzo il party in maschera, non obbligatoria, con in palio diversi premi per i costumi migliori. La ricetta prevede naturalmente anche tanta musica dal vivo di assoluta qualità, con l’esibizione dei BlackOut. Il progetto musicale con alla voce Fabrizio Sanna, uno dei migliori cantanti nel panorama pop contemporaneo in Sardegna vincitore diimportanti riconoscimenti tra cui – sicuramente degno di nota – il terzo posto assoluto al Festival di Castrocaro 2014. Sanna è accompagnato sul palco da una formazione composta da musicisti professionisti del calibro di Bachisio Ulgheri alla chitarra, Federico Canu batteria e Fabio Carta basso e tastiera. Il repertorio scelto per il Carnival Party del Miramare è composto dai grandi classici pop-rock italiani ed internazionali per uno show prettamente ballabile capace di far divertire ogni tipologia di pubblico.Tutti gli eventi del Miramare Gastro & Music Pub sono sempre ad ingresso libero.











Carnevale vuol dire festa e divertimento. Al Miramare Gastro &Music Pub di Alghero lo sanno bene, tanto che hanno iniziato a festeggiarlo in anticipo. Lo scorso week-end infatti il live club della Riviera del Corallo ha ospitato il concerto del gruppo headliner del Carnevale di Tempio, la Hollywood Band. E ora che la settimana più colorata dell’anno entra nel vivo al Miramare arrivano i Carnival Parties, domani venerdì 1 marzo il live dei Cover Garden e sabato 2 la festa in maschera, non obbligatoria, a premi con i BlackOut in concerto.Domani sul palco di piazza Sulis un progetto che fa del divertimento, dell’ironia e della qualità artistica il proprio marchio di fabbrica. I Cover Garden nascono proprio ad Alghero nel lontano 2009 e in questo decennio di attività si son ritagliati uno spazio importante tra le party band isolane. Il cambio di line up, un’estate 2018 colma di soddisfazioni e una stagione invernale con alcune importanti sorprese sono le ultime interessanti novità per il quartetto che domani, venerdì 1 marzo, colorerà ancora una volta il Miramare con il proprio giardino musicale.