Alghero: polizia denuncia un uomo per ricettazione

di SSN

La Polizia di Stato di Alghero ha denunciato un 47enne algherese, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Alghero durante un servizio del controllo del territorio, hanno notato un uomo che spingeva un carrello di un supermercato, coperto da un lenzuolo bianco adagiato sopra.

Gli operatori, riconosciuta la persona, perché nota per i suoi precedenti di polizia, hanno accertato che all’interno del carrello c'erano: una bicicletta da donna, dieci monopattini di cui alcuni ancora confezionati, un monopattino elettrico e due paia di pattini a rotelle tipo rollerblade da bambino, ancora imballati nelle confezioni di vendita dell’esercizio commerciale “Risparmio Casa” e ricoperte di fuliggine.

Infatti, l’esercizio commerciale “Risparmio Casa” di Alghero, la notte del 18 luglio 2017 andò completamente distrutto da un incendio di vaste proporzioni.

Ancora oggi, lo stabile dove è situata l’attività commerciale risulta sotto sequestro.

Pertanto, il 47enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli.