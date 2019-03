Insieme per la Crucca, Cuntzertu de sa Paradura

di SSN

Questa mattina nell'Auditorium della Comunità La Crucca si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Insieme per la Crucca - Cuntzertu de sa Paradura", ideato e organizzato dal Maestro Vincenzo Cossu, direttore dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale studentesca Città di Sassari.



Il grande concerto di solidarietà si svolgerà il 1 aprile al Nuovo Teatro Comunale di Sassari (Piazzale Capuccini), alle 20.30, e vedrà protagonisti, oltre alle due corali del Maestro Cossu, il polistrumentista Gavino Murgia, il Maestro di Launeddas Luigi Lai, la cantante Maria Giovanna Cherchi, il coro polifonico Turritano, diretto dal Maestro Laura Lambroni. Il costo del biglietto (in prevendita presso le Messaggerie Sarde di Sassari) è di 10 euro.



Insieme alle donazioni spontanee che il pubblico potrà fare nel corso della serata al Teatro Comunale, l'incasso sarà destinato alla Comunità, che nel mese di gennaio ha subito un pesante furto di bestiame, per un danno che si aggira intorno ai 100mila euro.