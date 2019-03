Sassari, gli ecovolontari ripuliscono il belvedere di San Francesco

di SSN

Mattinata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e al decoro urbano quella di sabato per gli ecovolontari del Comune di Sassari, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche ambientali, Ambiente Italia, il comitato san Francesco e con gli ecovolontari dell'associazione Caterpillar Royale. Dalle 9 fino a mezzogiorno si sono dati appuntamento nel Belvedere di San Francesco dove, coinvolgendo anche la cittadinanza, hanno ripulito lo spazio verde e risposto alle domande sulla corretta raccolta differenziata.

In poche ore sono state raccolte decine di buste di rifiuti, oltre a reti metalliche, parti di auto e altri oggetti inquinanti.



L'attività rientra nel programma che l'associazione ecovolontari, durante tutto l'anno e in coordinamento con il Settore Ambiente del Comune di Sassari, porta avanti per sensibilizzare cittadine e cittadini al rispetto per l'ambiente, al decoro urbano e a una corretta raccolta differenziata. Già da tempo, inoltre, grazie alla collaborazione avviata con l'associazione Caterpillar Royale, le iniziative rivestono anche un valore sociale con l'inclusione e il coinvolgimento di alcuni richiedenti asilo presenti in città.

Altri appuntamenti sono già in programma nei prossimi giorni e sono comunicati di volta in volta nella pagina Facebook degli ecovolontari.