Sassari. Torna il "Fumettinfestival" con Pasquale Frisenda alla libreria Azuni

L'appuntamento è per venerdì 8 marzo, alle 18.00 alla Libreria Azuni.Da Ken Parker a Magico Vento, da Tex al recente Deadwood Dick: una cavalcata nel Far West a fumetti del disegnatore di Tex - Patagonia in occasione dei 70 anni della serie e dei 10 di una delle sue storie più importanti. Pasquale Frisenda è attualmente una delle eccellenze del fumetto italiano.



Milanese, Pasquale Frisenda è nato l'8 gennaio 1970. Dopo aver seguito il Corso di Fumetto e Illustrazione presso il Castello Sforzesco, entra in contatto con lo Studio Comix, di Carlo Ambrosini e Giampiero Casertano, che favorisce l'inizio della sua collaborazione con la testata "Cyborg" della Star Comics. Il battesimo del fuoco si dà per Frisenda nel 1992, con la pubblicazione di "Tenebra", scritto da Michele Masiero, proprio sulle pagine di "Cyborg". L'autore consolida la sua posizione professionale entrando a far parte della squadra che realizza le nuove avventure di Ken Parker, e lavora a "Ken Parker Magazine" fino al confluire della testata sotto l'egida della Sergio Bonelli Editore. A questo punto, il giovane disegnatore viene cooptato per "Magico Vento", l'horror-western di Gianfranco Manfredi, diventandone copertinista dal n. 32 al n. 75 della serie. Successivamente si mette al lavoro su "Tex - Patagonia", 23esimo "Tex Speciale", uscito nel 2009 con i testi di Mauro Boselli, e su di una storia pubblicata nel quinto "Dylan Dog Color Fest". Fra i suoi lavori più recenti, "Sangue e ghiaccio", il n.46 della collana antologica "Le Storie" (testi di Tito Faraci) e ancora il western di "Deadwood Dick", di cui ha disegnato i nn.3 e 4 su testi di Maurizio Colombo. Attualmente fa parte dei disegnatori di "Tex".



Il Fumettinfestival nasce nel 2004 per celebrare la decennale esperienza della Libreria Azuni nell'organizzazione di eventi fumettistici e ne ufficializza il costante impegno nella divulgazione e nella promozione del fumetto. Il Fumettinvestival ha avuto ospiti i protagonisti della scena fumettistica nazionale e internazionale, come ad esempio l'inglese David Lloyd, disegnatore e coautore del capolavoro mondiale "V for Vendetta", scritto da Alan Moore.