Sassari. Rimborso abbonamenti del trasporto studenti

Fino al 15 aprile gli studenti, o i loro genitori se minorenni, possono richiedere al Comune di Sassari il rimborso per gli abbonamenti ai trasporti pubblici, come previsto dalla legge regionale. Si tratta di un'iniziativa rivolta a tutti gli studenti e studentesse di ogni ordine e grado, compresi quelli universitari, e prevede la riduzione del costo dell'abbonamento. Ne possono usufruire tutti coloro che non hanno superato i 35 anni di età alla data di acquisto dell’abbonamento. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso integrale con le fasce di rimborso.



Per ottenere il rimborso è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito www.comune.sassari.it e consegnarlo insieme a una copia del documento di riconoscimento del richiedente, una del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale o mensile) o uno scontrino o ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio e una dell’attestazione dell’Isee. Le domande devono essere presentate al Comune di Sassari, ufficio protocollo, in piazza del Comune, 1 o allo sportello protocollo del Punto Città in corso Angioy, 15 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. Per ulteriori informazioni si può contattare il Settore Attività educative, giovanili e sportive di via Venezia 2 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17. O chiamare lo 079279676 – 079279678.