Enterprise Competition: inizia il percorso per selezionare le migliori idee per nuove imprese

Quarto Giorno, 8 marzo – Selezione 9.00-h 9.30 Presentazione della giuria e dei criteri di valutazione 9.30-11.00 Presentazione 8 progetti (5’ a progetto + Sessione Q&A da parte della giuria) 11.00-11.15 Coffee Break 11.15-12.30 Presentazione 7 progetti (5’ a progetto + Sessione Q&A da parte della giuria) 12.30-H 13.00 Sessione ristretta di valutazione da parte della giuria 13.00 Annuncio progetti ammessi alle fasi di pre-incubazione e incubazione.













Entra nel vivo la fase di realizzazione del programma Enterprise Competition, promosso dal Comune di Sassari nell’ambito della strategia ITI, Azione 5, sub-azione 5.2 “Azioni sperimentali per l’autoimprenditorialità e l’incremento dell’occupabilità”, 5.3.1, il cui svolgimento è previsto nelle giornate dal 5 all’8 marzo 2019.Il programma ha la finalità di sostenere ed incoraggiare la cultura d’impresa e l’autoimprenditorialità nella “Sassari Storica” attraverso l’accompagnamento alla nascita di nuove idee e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.L’Enterprise Competition intende concretizzare le finalità della strategia ITI contribuendo a rafforzare le competenze tecnico-professionali di aspiranti imprenditori sassaresi, attraverso l’alternanza di momenti teorici, workshop pratici e interattivi e sessioni di lavoro in team, finalizzati alla definizione delle idee di impresa.Nel corso delle 4 giornate, che si svolgeranno presso l’associazione “L’ultimo spettacolo” in Corso Trinità 161 a Sassari, saranno sviluppate le idee di impresa. Nell'ultima giornata, i partecipanti presenteranno i propri progetti e sarà compito di una giuria di esperti esaminarli. Nella fase conclusiva è prevista una sessione ristretta tra i membri della giuria per la valutazione delle idee imprenditoriali sviluppate dai partecipanti e la selezione dei progetti più validi. I progetti selezionati potranno poi proseguire il percorso di pre-incubazione e incubazione. L’Enterprise Competition si pone come obiettivo di:fare lo scouting delle migliori idee di business da avviare alle fasi successive;fare team building, per favorire il “lavorare insieme” fra persone con background e competenze diverse; preparare i partecipanti alla elaborazione e alla presentazione della propria idea; selezionare le migliori idee per la successiva.La giuria è composta da 5 membri, di cui 4 provengono dal contesto locale e hanno esperienza in tematiche legate alla creazione e allo sviluppo d’impresa (e.g. finanziamenti, business planning, marketing). Sono rappresentati, tra gli altri, la Camera di Commercio Sassari, il Banco di Sardegna e Confartigianto.Primo Giorno, 5 marzo – Networking e Definizione dell’Idea d’Impresa 9.30 - Arrivo dei partecipanti 10.00-10.30 – Saluti da parte dell’Autorità Appaltante e presentazione del programma dell’Enterprise Competition da parte del team organizzatore 10.30-11.30 Presentazione dei team partecipanti e delle idee, con pitch di due minuti ciascuno (0,5h) 11.30-13.00 Lezione frontale sul tema “business planning”, a cura di Mattia Putzu 13.00-14.00 Pranzo 14.00-17.00 Workshop interattivo “Come definire la propria offerta di valore” con compilazione Business Model Canvas da parte di ciascun partecipante, a cura di Antonio Dell’Atti con il supporto dei mentorSecondo Giorno, 6 marzo – Promozione e Validazione dell’idea 10.00-11.30 – Lezione frontale sul tema “Marketing”, a cura di Pietro Disi 11.30-13.30 – Primo workshop interattivo finalizzato a rivedere e perfezionare il proprio modello di business (prima versione del MVP). Supporto da parte dei mentor presenti 13.00-14.00 Pranzo 14.00-16.00 Validazione della propria idea tramite interviste all’esterno (1,5h) 16.00-17.00 - Restituzione in aula da parte dei partecipantiTerzo Giorno, 7 marzo – Strumenti di finanziamento e Presentazione della propria idea 10.00-11.30 Lezione frontale sul tema “Strumenti di finanziamento per la propria idea”, a cura di Antonio Dell’Atti 11.30-13.00 - Seconda versione del MVP, con possibilità di confrontarsi nuovamente con potenziali clienti all’esterno. Supporto da parte dei 4 mentor presenti 13.00-14.00 Pranzo 14.00-17.00 – Supporto alla preparazione della presentazione da parte dei mentor