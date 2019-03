Il giudice sportivo dispone il 20 a 0 per Cremona. Pozzecco era squalificato

di SSN

Il Giudice Sportivo Nazionale, letto il referto della gara Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona, ha disposto l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Pallacanestro Vanoli Cremona (già vincitrice sul campo dopo un supplementare per 105 a 100).



La decisione - si legge nella nota diffusa dalla Fip in merito alla omologazione delle gare della quinta giornata di ritorno – è stata determinata dal fatto che “è stato inserito, come Primo Allenatore, della Società Banco di Sardegna Sassari Pozzecco Gianmarco e che il medesimo ha partecipato alla gara; compiute le verifiche necessarie in caso di nuovo tesseramento; considerato che, dalla lettura del casellario, a carico del Pozzecco Gianmarco risulta una sanzione di squalifica per una gara di campionato (C.U. n. 1190 del 05.06.2018 –Giudice Sportivo Nazionale n. 307) e che tale squalifica non risulta scontata o commutata in ammenda sostitutiva; rilevato che, ai sensi del 2° comma dell’art. 63 del Regolamento di Giustizia, “i provvedimenti di squalifica dei tesserati adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali” e che pertanto il Pozzecco Gianmarco è stato regolarmente iscritto a referto nelle gare (quarto di finale e semifinale) della Final Eight 2019; verificato che il tesseramento per la Società Banco di Sardegna Sassari è del 13 febbraio 2019 e che la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Pozzecco Gianmarco risulta quella in questione; accertata pertanto la posizione irregolare del Pozzecco Gianmarco per la gara in oggetto; visti gli artt. 49 del Regolamento Esecutivo Gare e 14, 49 e 63 del Regolamento di Giustizia; dispone l'omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Pallacanestro Vanoli Cremona”.



. A seguito di questa decisione tutte le statistiche personali della gara in particolare quelle riguardanti i record statistici relative alla gara sono da considerare annullate.