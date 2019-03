Da Sassari a Cagliari al via la “Settimana dei musei”

La Pinacoteca nazionale di Sassari presenta dei percorsi di visite guidate dedicate alle opere con nature morte dal ‘600 al Contemporaneo. In particolare, verranno presentate due opere del XX secolo di Filiberto Vitaliano Rossi.



Da Cagliari a Caprera, per condividere lo spettacolo della cultura, dell’arte e del paesaggio. Si apre la Settimana dei Musei, manifestazione promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, che prevede sei giorni di aperture gratuite in tutti i musei statali. Il Polo Museale della Sardegna partecipa all’iniziativa con una serie di eventi per accompagnare i visitatori a conoscere i tesori dell’isola.Ilchiuso per lavori di ristrutturazione, aprirà per l’occasione l’Area Archeologica di Turris Libisonis, dove sono previste visite accompagnate dalle 9.30 alle 16.30.Laorganizza una serie di eventi che permetteranno al pubblico di scoprire nuovi aspetti delle opere pittoriche e arricchire la conoscenza grazie a visite guidate a tema:mercoledì 6 marzo 2019, Giovanni Spano. Un grande tra noiVisite guidate alle 10.00, alle 12.00, alle 16.00 e alle 18.00;venerdì 8 marzo 2019, L’abbigliamento femminile nei dipinti del patrimonio pittorico della PinacotecaVisite guidate alle 10.00, alle 12.00, alle 16.00 e alle 18.00;sabato 9 marzo 2019, Dipinti in musica e Concerto Festival Inaudita 2019alla scoperta di alcuni prestigiosi dipinti della collezione, a cura di Antonia Giulia Maxia, e concerto per violino e pianoforte di Adolfo Alejo (Messico) e Riccardo Leone (Italia), musiche di Ludwig van Beethoven, Edward William Elgar, Pablo De Sarasate, Manuel De Falla, Fritz Kreisler e Niccolò Paganini.venerdì 8 marzo 2019, alle 10.30, nella Basilica di San Saturnino, a Cagliari, verrà presentato il crocifisso dello scultore sardo Pinuccio Sciola dal titolo: Sciola. Un’opera lignea per la Basilica di San Saturnino.Hastag. #IoVadoAlMuseo #SettimanaDeiMusei Tutti gli eventi in programma sono consultabili al seguente link: