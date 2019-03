I VIP amano il pesce e la bottarga, l’ingrediente principe delle ricette innovative

Che il pesce sia uno degli alimenti preferiti dagli italiani quando si tratta di mangiare è cosa risaputa, tant’è oggi questo genere di cucina spopola in ogni parte d’Italia.Anche in una città come Milano, dove la tradizione vuole servita nelle tavole la cotoletta o il risotto con l’ossobuco, stanno riscuotendo grande successo i ristoranti che propongono menù a base di pesce.Tra i tanti posti segnalati, spicca la Risacca 2, di proprietà di Geraldo Mereu, 62enne nativo di Pauli Arbarei, dove sono di casa tantissimi VIP italiani e internazionali, che vengono appositamente per scoprire il suo menù a base di pesce.Matteo Salvini adora il rombo con patate, pomodorini, e olive, Michel Platini e tanti altri sono rimasti estasiati dalle preparazioni del ristoratore sardo, insignito con l’ambrogino d’oro nel 2017.Tra i prodotti che hanno reso famosa la cucina di Mereu in tutta Italia ci sono i pomodori camone, vini di pregio, una cucina di livello internazionale e soprattutto la bottarga.Si tratta di un prodotto ittico senza eguali, ricavato dall’ essiccazione e dalla salatura delle uova di muggine o di tonno.Viene prodotto esclusivamente in alcune zone d’Italia quali la Sicilia, Sardegna, Calabria e Toscana, e si caratterizza per un sapore forte, oltre ad essere considerato un piccolo prodotto di lusso da riservare per cene e piatti speciali.La bottarga è sempre più apprezzata dagli italiani e stranieri, tanto che è diventata uno degli ingredienti più utilizzati per le ricette innovative presentate dai vari chef.Tra i piatti più in trend, troviamo sicuramente la ricetta della pasta con carciofi e bottarga , ripresa da Primo Chef, blog di cucina moderna e innovativa, che offre un abbinamento davvero interessante che utilizza il carciofo e un sugo decisamente saporito, perfetto per esaltare ogni genere di pasta.Una seconda ricetta con protagonista la bottarga è quella abbinata alle linguine e arselle, che prende ispirazione dalla cucina sarda.Non solo primi piatti, ma spazio anche per proposte più fantasiose, come ad esempio le schiacciate con cozze, scorza di limone, e ovviamente bottargaUn finger food raffinato e delizioso, che presenta un intenso sapore di mare ed esaltato dalla freschezza del limone, per un piatto che si presenta come una gioia sia per il palato che per gli occhi.Da non dimenticare che la bottarga può essere utilizzata anche grattugiata sulle pietanze, oppure tagliata a fettine sottili e condita esclusivamente con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, ottima per arricchire antipasti come carpacci o insalate di mare.