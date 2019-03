Alghero. Palazzo dei congressi un albergo? M5S: "Niente di più sbagliato"

Riportiamo una nota del M5s Alghero a firma di Graziano Porcu e Roberto Ferrara, in merito al futuro del Palacongressi di Maria Pia:







"In merito agli articoli apparsi su diverse testate giornalistiche on-line della città, relativamente all’utilizzo del palazzo dei congressi e dell’area di Maria Pia, ad appena una settimana dalle elezioni regionali vinte dall’ammucchiata di centro destra, sembra si preparino le condizioni per mettere in piedi vecchi progetti speculativi per quello che può sembrare un assalto alla diligenza.Si tratta della solita vecchia politica locale che ha fortemente contribuito al declino di questo territorio, ferma su posizioni di interesse particolare e incapace di rinnovarsi e di guardare se non al futuro neanche al presente, rispolverando un progetto e un’idea di sviluppo vecchia di quarant’anni .