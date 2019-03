Uniss. Master in “Diritto ed economia per la Cultura e la progettazione dello sviluppo territoriale"

Sono aperti fino alle 13.00 del 18 marzo i termini per presentare domanda di iscrizione al Master di II livello DECAPRO in “Diritto ed economia per la Cultura e l’arte nella progettazione dello sviluppo territoriale” dell’Università di Sassari. Il Master mira a formare operatori esperti con competenze interdisciplinari per l'inserimento o la specializzazione nel settore, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell'arte e della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali: figure professionali chiamate a integrare in modo efficace competenze giuridico-amministrative ed economico-aziendali, conoscenza del funzionamento dei sistemi della cultura e dell'arte, nonché delle tecniche di programmazione, finanziamento, gestione e comunicazione dei servizi culturali. Il Master coniuga alta formazione, aggiornamento professionale qualificato, approccio operativo. È rivolto pertanto sia a coloro che già operano nel settore pubblico o privato sia a laureati in cerca di inserimento nel settore.



La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do



Entro lo stesso termine (18 marzo ore 13.00) i candidati in possesso dei requisiti INPS (profilo Junior: Laureati in cerca di impiego o profilo Executuve: dipendenti della Pubblica Amministrazione) dovranno presentare all'INPS le domande di erogazione di borsa di studio.



La quota d’iscrizione al corso è di € 5.000,00. L’INPS mette a disposizione 8 borse di studio complessive a totale copertura della quota d'iscrizione così suddivise: 3 borse di studio a favore di laureati figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (qui il bando); 5 borse di studio “Executive”, riservate a dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (qui il bando).I candidati interessati a partecipare al concorso per l’erogazione delle borse di studio INPS dovranno presentare – oltre alla domanda di partecipazione di ammissione al Master indirizzata all’Università -, anche separata domanda all’INPS, accedendo al sito. Le domande dovranno essere inserite, esclusivamente on line, entro e non oltre il 18 marzo selezionando la categoria di appartenenza.Per eventuali chiarimenti nella fase di scelta delle categorie il candidato potrà contattare la Dott.ssa Lucia Mattone (Ufficio Alta Formazione) al numero 079 228969 o all’indirizzo e-mail lmattone@uniss.it.