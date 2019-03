Alghero, condotta idrica in via Cagliari, prosegue il piano di efficientamento ad opera di Abbanoa

Anche in via Cagliari entra in funzione la nuova condotta. Prosegue a tappe forzate il piano di efficientamento delle reti idriche di Alghero con ulteriori attivazioni di tratti appena realizzati e l’eliminazione delle vecchie tubature colabrodo. Giovedì 7 marzo si procederà proprio al collegamento della nuova condotta posata lungo via Cagliari con la rete esistente in via Mazzini. I lavori saranno eseguiti tra le 8.30 e le 17: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica che riguarderanno il centro storico.Anche questo intervento, come quelli realizzati nei giorni scorsi in via Tarragona e in via Giovanni XXIII, rientra nel maxi appalto da due milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi Cipe 27 destinati a interventi strategici nel settore idrico-potabile. Ad Alghero Abbanoa sta sostituendo integralmente l’”anello” di distribuzione dell’acqua potabile al servizio della città.